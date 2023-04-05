Сийярто объяснил Кулебе, почему Украину не надо брать в НАТО Глава МИД Венгрии назвал обсуждение членства Украины в НАТО совершенно нереальным

Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Обсуждать возможное вступление Украины в НАТО сейчас абсолютно нереально, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Дипломат подчеркнул, что сейчас необходимо воздерживаться от любых решений и даже высказываний, которые могут привести к эскалации конфликта. Так глава МИД Венгрии прокомментировал заявление своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы о том, что его страна должна быть в составе блока, передает ТАСС.

Очевидно, говорить о членстве Украины в НАТО совершенно нереально. Думаю, будет правильно, если мы пока сосредоточимся на чем-то одном, чтобы закончить конфликт, — заявил Сийярто журналистам по итогам второго дня заседания глав МИД стран Североатлантического альянса.

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг ушел от ответа на вопрос, собираются ли лидеры стран НАТО на грядущем саммите в июле обсуждать возможное присоединение Украины к блоку. При этом он заверил, что натовская позиция неизменна и заключается в том, что Украина примкнет к организации, но для этого необходимо сохранение страны как независимой нации.

Политолог Александр Перенджиев ранее охарактеризовал отношения между Украиной и НАТО как «одностороннюю любовь», в которой Альянс использует Киев в качестве инструмента агрессии против России. Эксперт подчеркнул, что НАТО пользуется всеми украинскими ресурсами, но не берет на себя обязанность защищать государство.