В МИД Венгрии объяснили, почему прокачка нефти по «Дружбе» была остановлена МИД Венгрии: прокачку нефти по «Дружбе» остановилась после ударов по Украине

Прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» была приостановлена из-за повреждения трансформаторной станции на Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. В ходе своей онлайн-трансляции в Facebook (деятельность в РФ запрещена) он подчеркнул, что урон был нанесен в результате ракетных ударов со стороны России.

Вследствие российского ракетного удара по территории Украины заметно пострадала украинская энергетическая инфраструктура. Вчера была временно приостановлена поставка нефти по нефтепроводу «Дружба», по которому нефть из России через Украину поступает в Венгрию, — сказал Сийярто.

Он подчеркнул, что в результате атак сам нефтепровод не пострадал, поврежденной оказалась лишь трансформаторная станция, необходимая для подачи электричества. По словам главы МИД Венгрии, она будет починена в ближайшее время. Также он отметил, что запасов нефти в Венгрии хватит на три месяца вперед.

Ранее стало известно, что Украина уведомила компанию «Транснефть» о приостановке прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии. В связи с этим премьер-министр страны Виктор Орбан созвал заседание Совета безопасности республики.

О приостановке прокачки нефти с украинской стороны сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Демин. Венгерская нефтегазовая компания MOL заявила, что внимательно следит за ситуацией на трубопроводе. Уточняется, что запасов нефти в стране хватит на три месяца.