Глава МИД Венгрии назвал провалом санкционную стратегию ЕС против России Глава МИД Венгрии Сийярто осудил санкционную стратегию Евросоюза по Украине против России

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Официальный Будапешт осуждает стратегию государств Европейского союза по Украине, считая, что санкции Запада против России «провалились», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает EADaily. По мнению руководителя венгерской дипломатии, его коллег в других странах Евросоюза охватила «риторика войны», из-за которой перспективы достижения мира на Украине все больше отдаляются. Министр подчеркнул, что Венгрия призывает к немедленному прекращению огня и скорейшим мирным переговорам между официальными лицами России и Украины. Безопасность, экономика и энергоснабжение Европы будут страдать тем больше, чем дольше продлится вооруженный конфликт, считает он.

Выступая после переговоров с главой МИД Кипра в минувший понедельник, Сийярто заявил, что штрафные ограничения Евросоюза против Москвы «провалились», став причиной роста инфляции и «чрезвычайно высоких цен на энергию» в Венгрии из-за сокращения поставок газа.

Венгерский министр призвал страны Евросоюза заняться поиском новых источников энергии и использовать месторождения «голубого топлива», недавно обнаруженные у берегов Кипра, для строительства «новых трубопроводов, новых маршрутов, чтобы найденный газ мог появиться на европейском рынке».

Ранее Сийярто заявил, что Будапешт никогда не согласится с возможными санкциями Запада в отношении госкорпорации «Росатом» и компании «Газпром». Министр пояснил, что поставки энергоносителей из России для Будапешта являются вопросом, затрагивающим национальный суверенитет.