Глава МИД Венгрии: конфликт на Украине катастрофически ослабил ЕС

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петер Сийярто

Лидеры стран ЕС не смогли помешать ослаблению Союза из-за ситуации на Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время выступления на саммите «Открытые Балканы» в Белграде. Он отметил, что вооруженный конфликт и энергетический кризис оказали катастрофическое влияние на Европу, передает ТАСС.

Экономическое влияние [конфликта на Украине] и разорительный кризис энергоснабжения — все это привело к катастрофическому ослаблению Европы и Евросоюза, — отметил Сийярто.

Также политик заявил о том, что жителям ЕС придется расплачиваться за последствия украинского конфликта, поскольку лидеры европейских стран не смогли принять меры по их защите.

Сидя за этим столом, мы должны сказать правду, а истина в том, что лидеры Евросоюза не смогли защитить людей в Европе от того, чтобы платить по счетам [конфликта], за который они вообще не несут ответственности, — подчеркнул Сийярто.

Ранее бывший посол Венгрии в НАТО и США Андраш Симони заявил, что премьер-министру Венгрии Виктору Орбану плевать на Украину. Он подчеркнул, что такое отношение представляет угрозу для Киева и Европы. Дипломат также считает, что ЕС и Альянс напрасно игнорируют недружественные действия венгерского руководителя.