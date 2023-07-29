Глава МИД Венгрии анекдотом высмеял санкции против России Глава МИД Венгрии заявил о бесполезности санкций против РФ и вспомнил анекдот

Фото: МИД РФ

Петер Сийярто

Решение Евросоюза ввести 12-й пакет антироссийских санкций, вероятно, не принесет результата, как и предыдущие 11, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на конференции института Mathias Corvinus Collegium. По его мнению, стало совершенно ясно, что рестрикции ЕС потерпели фиаско. Вся ситуация вокруг ограничений в отношении России ему напомнила анекдот.

Логика Брюсселя выглядит так: что-то не работает одиннадцать раз, давайте дожмем двенадцатый раз... Есть анекдот: лежит больной на кушетке и спрашивает врача: «Доктор, получится?» — «Ну, в пятнадцатый-то раз должно!» Так и с санкциями, — высказался министр.

Сийярто напомнил, что с помощью санкций Запад планировал поставить экономику РФ на колени, однако спустя 500 дней этого не произошло.

Ранее Евросоюз расширил санкции против России, включив в черный список пять компаний и семь человек. В пресс-релизе ЕС указано, что под ограничения Запада попали физические и юридические лица, ответственные за проведение кампании, направленной «на искажение информации и распространение пропаганды». Сенатор Алексей Пушков ранее указал, что США фактически признали неудачу своих масштабных ограничительных мер против Москвы.