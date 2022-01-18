Глава МИД Великобритании призвала Европу отказаться от российского газа

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Европа должна уменьшить свою зависимость от российского газа. Так политик прокомментировала заявления правительства Германии об остановке сертификации газопровода «Северный поток — 2» в случае вторжения на Украину. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Европе необходимо снизить свою зависимость от российского газа, — поделилась Трасс.

Она назвала решением немецких властей «хорошим» и добавила, что «Северный поток — 2» несовместим с агрессивными действиями России. Она также отметила важность усилий по сдерживанию «агрессии России» в восточной Европе.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в парламенте, что четырёхкратное подорожание газа в Европе произошло из-за того, что Россия сократила его поставки. Она утверждает, что если бы российская сторона увеличила поставки газа на 20%, то его цена могла бы уменьшиться примерно вдвое.

Кроме того, она признала, что дефицит электроэнергии в Европе также возник из-за снижения производственных мощностей и закрытия старых электростанций. Решить проблему недоступности газа, по её мнению, может переход к зелёной энергетике.