Глава МИД Украины узнал новые версии диверсии на «Северных потоках» Кулеба назвал статьи об украинском следе в подрыве «Северных потоков» навешиванием ярлыков

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал мнение, что западные СМИ занимаются «навешиванием ярлыков» в статьях о версиях подрыва газопроводов «Северный поток». Глава МИД признался в интервью немецкой газете Bild am Sonntag, что сам узнал о возможной причастности некоей проукраинской группировки к диверсии из материалов американской и немецкой прессы. Кулеба считает, что сперва нужно дождаться завершения следствия.

Надо дождаться выводов официального расследования, потому что происходящее сейчас является своего рода навешиванием ярлыков. Я узнал об этой версии из газеты. <...> Я могу сказать, что власти Украины не стоят за этим. Они этого не делали, это не было санкционированно киевским правительством, — сказал Кулеба.

Ранее Михаил Подоляк, советник главы офиса Владимира Зеленского, также заявил, что Украина не причастна к повреждению газовых магистралей в Балтийском море. Подоляк заверил, что Киев не располагает и сведениями о предполагаемой «проукраинской группе», взорвавшей Nord Stream.

New York Times 7 марта сообщила со ссылкой на источники из числа чиновников США, что, согласно «данным разведки», атакованные 26 сентября 2022 года «Северные потоки» могли быть взорваны проукраинской группировкой. В статье NYT отмечалось, что в эту группу могли входить как украинцы, так и россияне, в том числе вместе. При этом в материале подчеркивалось, что у американской разведки нет доказательств возможной причастности к инциденту президента Украины и его высокопоставленных помощников. Авторы статьи отвергали и версию о причастности Кремля.