Глава МИД Украины Вадим Пристайко сыграл бы в гольф или посоревновался бы в мастерстве дзюдо с президентом России Владимиром Путиным, заявил сам дипломат. Но есть условие: конфликт в Донбассе должен закончиться, добавил руководитель ведомства.
Чиновник вспомнил предложение американского лидера Дональда Трампа позвать Путина на саммит «Большой восьмёрки» или на курорт,
В присутствии всех лидеров наконец-то подписывается [документ], что война в Украине заканчивается, все убираются. Вот это прекрасно. Можно было бы после этого и в гольф сыграть, — добавил министр.
Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР) на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается силовыми методами установить контроль над территориями. Воюющими на стороне сепаратистов не раз были замечены граждане России.
8 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что страна приближается к прекращению войны в Донбассе. Кроме того, он подчеркнул, что ситуация в регионе на данный момент полностью контролируется армией Украины, писал NEWS.ru.
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