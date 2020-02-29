https://static.news.ru/photo/d43e2130-5aeb-11ea-bb14-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сыграл бы в гольф или посоревновался бы в мастерстве дзюдо с президентом России Владимиром Путиным, заявил сам дипломат. Но есть условие: конфликт в Донбассе должен закончиться, добавил руководитель ведомства.

Чиновник вспомнил предложение американского лидера Дональда Трампа позвать Путина на саммит «Большой восьмёрки» или на курорт, передаёт телеканал «Украина 24». По словам Пристайко, тогда он приветствовал идею Белого дома, если это приведёт к завершению противостояния на востоке Незалежной.

В присутствии всех лидеров наконец-то подписывается [документ], что война в Украине заканчивается, все убираются. Вот это прекрасно. Можно было бы после этого и в гольф сыграть, — добавил министр.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР) на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается силовыми методами установить контроль над территориями. Воюющими на стороне сепаратистов не раз были замечены граждане России.

8 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что страна приближается к прекращению войны в Донбассе. Кроме того, он подчеркнул, что ситуация в регионе на данный момент полностью контролируется армией Украины, писал NEWS.ru.