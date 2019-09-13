Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сейчас ведётся работа над взаимным освобождением заключённых с Россией.
По его словам, этот процесс всегда был тяжёлым, так как обе стороны должны согласиться со списками пленных.
Специальные группы людей работают каждый божий день — и ночью, и днем для того, чтобы согласовать и сдвинуть с места этот очень сложный, ментально несправедливый процесс, — подчеркнул он в эфире телеканала «Интер».
Несмотря ни на что, Киев в ближайшее время планирует добиться освобождения своих граждан, заключил он.
Ранее News.ru писал, что обмен заключёнными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35» произошёл 7 сентября. Среди выданных Киеву лиц были и моряки с задержанных в Керченском проливе судов. После процедуры лидеры двух стран — Владимир Путин и Владимир Зеленский — поговорили по телефону. Президенты дали позитивную оценку освобождению и передаче удерживавшихся лиц и условились о дальнейших контактах.