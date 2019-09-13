https://static.news.ru/photo/882bace2-d664-11e9-b45b-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сейчас ведётся работа над взаимным освобождением заключённых с Россией.

По его словам, этот процесс всегда был тяжёлым, так как обе стороны должны согласиться со списками пленных.

Специальные группы людей работают каждый божий день — и ночью, и днем для того, чтобы согласовать и сдвинуть с места этот очень сложный, ментально несправедливый процесс, — подчеркнул он в эфире телеканала « Интер ».

Несмотря ни на что, Киев в ближайшее время планирует добиться освобождения своих граждан, заключил он.

Ранее News.ru писал, что обмен заключёнными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35» произошёл 7 сентября. Среди выданных Киеву лиц были и моряки с задержанных в Керченском проливе судов. После процедуры лидеры двух стран — Владимир Путин и Владимир Зеленский — поговорили по телефону. Президенты дали позитивную оценку освобождению и передаче удерживавшихся лиц и условились о дальнейших контактах.