Глава МИД Украины раскритиковал оборонную промышленность ЕС Кулеба: Евросоюзу нужен сильный рынок для наращивания производства боеприпасов

Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Евросоюзу нужен сильный рынок для наращивания производства боеприпасов, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, которые приводит портал Euractiv, страны ЕС не выполнили свои обещания по поставкам вооружений Киеву в полной мере.

Я не осуждаю и не подвергаю сомнению приверженность и политическую волю ЕС помочь, мы глубоко благодарны за это. Но что-то не так в том, как функционирует европейская оборонная промышленность, — сказал Кулеба.

Ранее он заявил, что Киев не может позволить себе зависеть исключительно от поддержки США. Кулеба добавил, что страна в настоящее время активно инвестирует в собственное производство всех видов вооружений. При этом министр отметил, что европейская поддержка все еще существует и ее часто недооценивают.

Министр указал на то, что Украине «не нужно бояться сценария гибели». По мнению Кулебы, этого не произойдет, благодаря сохраняющейся поддержке «друзей в Европе». Дипломат рассказал, что на прошедшей недавно в Берлине конференции по расширению ЕС он поднял вопрос о совместном производстве вооружений «и это было положительно воспринято министрами иностранных дел».

До этого в палату представителей Конгресса США внесли законопроект о предоставлении Израилю экстренной дополнительной помощи в размере $14,3 млрд. В документе не учитываются другие запросы американского президента Джо Байдена — на поддержку Украины и Тайваня.