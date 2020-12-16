Глава МИД Украины призвал к спокойствию в разговорах о России

https://static.news.ru/photo/dbc28e88-3f96-11eb-a176-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: Dmytro Kuleba/facebook.com

В отношениях Украины и России существует переизбыток эмоций, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В связи с этим, по его словам, обсуждать ситуацию нужно осторожно.

Нам необходимо очень осторожно подбираться к этой теме: сначала, наверное, в экспертных обсуждениях, возможно, за бокалом вина. Потому что в обществе ещё слишком много эмоций, чтобы говорить про Россию, — сказал он.

Дипломат считает, что общество в стране ещё не готово к беседе о России в спокойной обстановке. Он отметил, что «убежать от своей географии» Украине не удастся.

Где-то я встречаю людей, экспертов, которые готовы трезво смотреть на эту страну, на этого соседа <...> Человек, который действительно готов к такому разговору, будет или промаркирован фанатиком, или предателем и подставится под удар, — подчеркнул глава МИД.

При этом такой разговор очень нужен Киеву, так как без стратегии по работе с Москвой ни безопасности, ни процветания в стране не будет. Такое заявление он сделал в ходе обсуждения приоритетов дипломатии в 2021 году, передаёт РИА Новости.

Ранее Кулеба озвучил пять приоритетных направлений в работе с Крымом. Первым в рамках «Крымской платформы» дипломат обозначил безопасность, включая свободу мореплавания. Второе направление — обеспечение эффективности санкций против России. Также он говорил о защите прав человека, культурных и религиозных прав, а также преодоление негативного влияния ситуации на экономику и окружающую среду, писал NEWS.ru.