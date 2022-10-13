Глава МИД Украины признал вину Киева за взрывы в Крыму и Белгороде Кулеба сообщил, что именно Украина стоит за взрывами в Крыму и Белгороде

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Лексусом (Алексей Столяров) и Вованом (Владимир Кузнецов) заявил, что за взрывами в Крыму и Белгороде стоит Киев. Блогеры разговаривали с украинским министром от имени бывшего посла США в России Майкла Макфола.

Крым не является ближайшей оперативной целью. Но если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или Белгороде что-то, то в приватном общении я вам скажу, что да, это мы, — подчеркнул Кулеба.

Кроме того, глава МИД Украины раскрыл детали контрнаступления Киева на южном направлении. По его словам, этот маневр готовился «в тесном сотрудничестве с партнерами, США и Великобританией в первую очередь». Кулеба добавил, что тех денег, что Украине пообещали США и ЕС, хватит только до конца текущего года.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что в случае если теракты со стороны Украины продолжатся, Киев ждет жесткий ответ Москвы. По его словам, все организаторы и исполнители актов агрессии должны быть найдены. Володин подчеркнул, что никто в мире не ведет переговоров с террористами.