Глава МИД Украины припугнул Европу на фоне сдачи Авдеевки Глава МИД Украины Кулеба назвал продвижение российской армии угрозой для Европы

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Потеря Украиной Авдеевки имеет негативные последствия для всей Европы, так как российская армия «приблизилась к домам европейцев», считает глава Министерства иностранных дел республики Дмитрий Кулеба. Он высказал мнение, что Россия представляет угрозу для европейской безопасности, передает Politico. Авторы материала допустили, что Украина потеряла «десятилетний оплот».

Когда гражданин Европы читает, что Украина отступила из Авдеевки, он должен осознать один простой факт: Россия стала на несколько километров ближе к его собственному дому. Каждое продвижение России на Украине приближает российское оружие к домам европейцев среднего класса, — заявил Кулеба.

Авторы статьи Александр Уорд и Пол Маклири отметили, что в настоящее время украинская армия страдает от нехватки боеприпасов и личного состава. При этом правительство США не торопится передавать Киеву новые партии вооружений.

В ходе своего выступления на пресс-конференции с вице-президентом США Камалой Харрис президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что республике жизненно необходима помощь. В свою очередь Харрис признала, что у администрации президента США нет никакого запасного плана на тот случай, если законодатели так и не одобрят новый пакет.

Кулеба ранее заявил, что правительство Германии не дало четкого ответа на вопрос о возможности поставки ракет Taurus Украине. По его словам, Киев продолжает надеяться на то, что Берлин все же передаст ему ракеты.