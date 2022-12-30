Глава МИД Украины предложил «запихнуть» россиян в их границы

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию «РБК Украина» призвал «запихнуть» россиян в границы своей страны и «закрыть на замок». Он также сравнил Россию с «орком, которого нельзя превратить в эльфа».

Наша задача — не превратить орка в эльфа, а потушить эту агрессию <...> Их надо запихнуть в их границы и закрыть на замок, — заявил Кулеба.

Ранее глава украинского МИД заявил, что киевские власти хотят к концу февраля провести «мирный саммит» в ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника. Украинский министр иностранных дел отметил, что дипломатия играет важную роль для завершения конфликта.

При этом обозреватель немецкой газеты Frankfurter Rundschau Андреас Шварцкопф считает, что Украина предложила провести международный мирный саммит, чтобы создать видимость дипломатии, а настоящие мирные переговоры ей не нужны.

По мнению журналиста, украинские власти осознают, что конфликт лег тяжелым бременем на жителей европейских государств, которые поддерживают Киев. Это привело к росту сторонников мирных переговоров.