Глава МИД Украины оценил угрозу потери безвизового режима с ЕС

https://static.news.ru/photo/2ae78bc0-1f5e-11eb-a839-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: dmytro.kuleba/facebook.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассмотрел возможность потери безвизового режима с Европейским союзом.

По его словам, безвиз находился под угрозой из-за решения Конституционного суда (КС) об отмене антикоррупционного законодательства.

КС разрушил антикоррупционную инфраструктуру, которая является одним из условий безвиза, — подчеркнул он.

Кулеба также отметил, что в настоящее время безвизовый режим «не шатается» благодаря решениям, которые «остановили разрушение системы декларирования». Он уточнил, что безвиз удалось сохранить за счёт быстрого восстановления правительством доступа к электронным декларациям чиновников, который был закрыт по заключению Конституционного суда.

Министр добавил, что решение суда повергло в шок представителей Евросоюза и только его отмена смогла их успокоить, передаёт УНИАН.

Как писал NEWS.ru, судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко пригрозил президенту страны Владимиру Зеленскому войной, если КС будет распущен согласно желанию главы государства.

Президентский законопроект о роспуске Конституционного суда появился в Раде в ответ на то, что 27 октября КС признал не соответствующей Конституции страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции». В частности, к ним были отнесены положения о необходимости публикации представителями власти электронных деклараций, о полномочиях антикоррупционного агентства (НАПК) получать, проверять, публиковать декларации, контролировать образ жизни субъектов декларирования, а также положение о мерах финансового контроля.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал антиконституционным законопроект президента Украины Владимира Зеленского, в котором предлагается прекратить полномочия судей Конституционного суда.