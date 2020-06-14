Глава МИД Украины оценил состояние Минских соглашений

https://static.news.ru/photo/5c9f61dc-ae58-11ea-b5f3-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: Dmytro Kuleba/facebook.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что «минский процесс» по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ещё не умер, так как «держится на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких».

12 мая украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников выразил мнение, что минские договорённости не эффективны с точки зрения международного права. Однако Минск, по его словам, следует и дальше использовать в качестве площадки по урегулированию конфликта в Донбассе.

Я бы сказал, «Минск» не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. Простите за черный юмор, — передаёт агентство «Укринформ» слова Кулебы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выступил с заявлением. Он сообщил об отмене режима полной боеготовности, который был введён ранее.