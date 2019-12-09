https://static.news.ru/photo/eab55a5c-19f3-11ea-bb18-fa163e074e61_660.jpg Вадим Пристайко Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что является главной «красной линией» делегации страны на саммите «нормандской четвёрки» в Париже.

По его словам, Киев не согласится на изменение признанной на международном уровне границы государства.

Мы едем в первую очередь ради наших пленных в российских тюрьмах и ради наших граждан на оккупированных территориях. Наша главная красная линия, от которой не отступим ни на один миллиметр, — международно признанная государственная граница Украины, — написал он в Twitter.

Дипломат добавил, что представители Украины на встрече будут учитывать в первую очередь интересы людей, которые разведены линией разграничения. Главными задачами разговора являются безопасность, мир и развитие в единой демократической стране.

Завтра Нормандський саміт. Ми їдемо, в першу чергу, заради наших полонених в російських тюрмах та заради наших громадян на окупованих територіях. Наша головна червона лінія, від якої не відступимо на жодний міліметр, - міжнародно визнаний державний кордон України. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 8 декабря 2019 г.

«Нормандский формат» существует с июня 2014 года и предусматривает проведение переговоров по ситуации на востоке Украины с участием также лидеров России, Франции и Германии. Новая встреча состоится 9 декабря в Париже. Она, как ожидается, должна придать импульс для обсуждения дальнейших шагов по урегулированию ситуации в Донбассе.

Ранее, как писал NEWS.ru, Совет национальной безопасности и обороны Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса. Были проработаны как основные принципы, так и возможные вариации, которые могут быть озвучены в ходе переговоров во французской столице.