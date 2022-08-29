Глава МИД Украины напомнил IKEA об оставленных в стране фабриках Глава МИД Украины Кулеба призвал компанию IKEA вернуться в страну

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что компания IKEA и другие шведские компании должны вернуться в страну и возобновить там свою деятельность. Он, в частности, напомнил, что у IKEA осталось шесть фабрик на Украине. Свой призыв Кулеба разместил в Twitter.

Я призываю шведские компании активно изучить и возобновить деятельность на Украине. Например, Scania Group уже наращивает деятельность. Остальные должны последовать их примеру. Особенно ИКЕА, которые оставили шесть украинских фабрик с 24 февраля, — время вернуться, — написал дипломат.

После начала спецоперации РФ на Украине Кулеба неоднократно подвергал критике западные компании, продолжившие работу в России и призывал их как можно скорее покинуть российский рынок.

Ранее стало известно, что владельцы IKEA не собираются продавать свой бизнес в России и планируют вернуться в ближайшие два года. По данными источника, близкого к руководству компании, это станет возможным, как только в мире изменится экономическая обстановка и основные санкции будут сняты с РФ.