Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что Европа ждет падения Киева. По словам политика, его часто спрашивают, сколько еще продержится республика, а не чем ей помочь.
Меня часто в интервью и общении министры иностранных дел спрашивают: а сколько вы еще продержитесь? Вместо того чтобы спросить, а что еще нужно сделать, чтобы победить в самое короткое время, — заявил Кулеба.
Политик добавил, что у него складывается ощущение, что все ждут когда Вооруженные силы Украины «рухнут и проблема исчезнет сама собой».
Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что Европа устала украинского кризиса и беженцев, что влечет за собой возрождение националистических настроений, и дистанцировалась от Украины. Политик заметил, что «от украинофилии до украинофобии один шаг», и рекомендовал Киеву отказаться от «нескорого и неравного брака» в виде вступления в Евросоюз.
Ранее в США заявили, что помощь Запада Украине может скоро начать ослабевать из-за экономических последствий военного конфликта, и президент России Владимир Путин прав, ожидая такого исхода. Европа и США уже сейчас ощущают ухудшение ситуации, отмечалось в материале Politico.