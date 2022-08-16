Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Запад ждет падения Киева

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global look Press

Дмитрий Кулеба

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что Европа ждет падения Киева. По словам политика, его часто спрашивают, сколько еще продержится республика, а не чем ей помочь.

Меня часто в интервью и общении министры иностранных дел спрашивают: а сколько вы еще продержитесь? Вместо того чтобы спросить, а что еще нужно сделать, чтобы победить в самое короткое время, — заявил Кулеба.

Политик добавил, что у него складывается ощущение, что все ждут когда Вооруженные силы Украины «рухнут и проблема исчезнет сама собой».

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что Европа устала украинского кризиса и беженцев, что влечет за собой возрождение националистических настроений, и дистанцировалась от Украины. Политик заметил, что «от украинофилии до украинофобии один шаг», и рекомендовал Киеву отказаться от «нескорого и неравного брака» в виде вступления в Евросоюз.

Ранее в США заявили, что помощь Запада Украине может скоро начать ослабевать из-за экономических последствий военного конфликта, и президент России Владимир Путин прав, ожидая такого исхода. Европа и США уже сейчас ощущают ухудшение ситуации, отмечалось в материале Politico.