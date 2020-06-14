Глава МИД Украины Кулеба открыт для общения с Сергеем Лавровым

https://static.news.ru/photo/f5d357c0-ae51-11ea-8585-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: Dmytro Kuleba/facebook.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что он открыт для общения с российским коллегой Сергеем Лавровым, если это поможет решить кризис в Донбассе.

Я открыт для общения с Сергеем Лавровым. Если это поможет решить наши проблемы и способствует деоккупации украинской территории, освобождению украинских заключённых, я готов к взаимодействию в любом формате, — отметил политик в интервью агентству «Укринформ».

По его словам, сейчас идёт обсуждение даты переговоров в «нормандском формате» на уровне глав МИД.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР) на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается силовыми методами установить контроль над территориями.

В 2015 году в результате переговоров Владимира Путина с президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером Германии Ангелой Меркель и Петром Порошенко были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё вошли представители Украины, ОБСЕ и России.

Как писал NEWS.ru, Киев обладает полным правом выйти из направленных на прекращение гражданской войны в Донбассе Минских договорённостей. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Мережко.