Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым

https://static.news.ru/photo/9bb6dede-f07c-11ea-b6e7-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: dmytro.kuleba/facebook.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым в связи гибелью одного украинского военнослужащего в Донбассе.

Я инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из неё, — написал украинский политик в Facebook.

По его словам, в зоне ООС (Операция объединенных сил, силовая операция в Донбассе) незаконные вооруженные формирования совершили провокации, в результате которых погиб один военный и ещё один был ранен.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

Ранее украинские силовики обвинили ополченцев в нарушении перемирия. В ВСУ заявили, что на линии разграничения было размещено оружие, что является нарушением. В штабе операции Объединённых сил Украины подчеркнули, что жители Донбасса ещё раз продемонстрировали «устойчивое нежелание соблюдать достигнутые договорённости».

Как писал NEWS.ru, представитель украинской стороны в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук пообещал не допустить срыва перемирия в зоне проведения операции Объединённых сил.