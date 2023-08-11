Глава МИД Украины допустил вероятность компромисса с Россией

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Дмитрий Кулеба

Достижение компромисса между Киевом и Москвой зависит от определенных обстоятельств, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопросы журналистов испанского издания El Mundo. При этом он подчеркнул, что страна будет готова к переговорам лишь в том случае, если Россия выведет войска с территорий, которые Киев считает своими.

[Готовность к компримиссу] зависит от обстоятельств. Мы не верим русским на слово... Мы хотели бы убедиться, что это серьезно, а не уловка, чтобы затем вернуться и атаковать нас, — заявил Кулеба.

По мнению украинского дипломата, глава Украины Владимир Зеленский никогда не встретится с президентом России Владимиром Путиным за столом переговоров. Он заявил, что Киев может «вести дела не напрямую», как это было в случае с зерновой сделкой.

Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян ранее заявил о готовности страны организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях конференции по климату COP28. Он уже обсудил идею встречи с папой римским Франциском и президентом США Джо Байденом. Американская сторона поддержала эту инициативу. О готовности организовать переговоры ранее также заявил бургомистр города-курорта Баден-Баден Дитмар Шпет.