Глава МИД Словакии: процесс вступления Украины в ЕС займет много времени

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Юрай Бланар

Процесс присоединения Украины к Европейскому союзу будет длительным, заявил газете Presse министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. Он отметил, что Братислава поддерживает вступление страны-соседа в ЕС.

Мы поддерживаем Украину в ее стремлении вступить в ЕС. Но она должна выполнить те же условия, что и все остальные [кандидаты]. Нам это тоже было нелегко. В реальности приходится констатировать, что впереди еще довольно долгий путь, — сказал Бланар.

Также глава внешнеполитического ведомства добавил, что Словакия даст согласие на вступление Украины в Евросоюз на саммите в декабре, если Киев выполнит все необходимые условия. В то же время недавно правительства Австрии, Венгрии и Франции выступили против членства Украины в ЕС. По данным портала, в Германии не верят в возможности Украины стать членом объединения.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Европейский союз допустил ошибку, пообещав начать переговоры с Украиной о ее вступлении в объединение. По его словам, до присоединения Украины к ЕС еще пройдет бесчисленное количество лет. Глава правительства Венгрии добавил, что одним из главных приоритетов в работе кабмина на ближайшие месяцы станет препятствование членству Украины в Евросоюзе. В конце октября Орбан также пригрозил заблокировать выделение Киеву дополнительных денег из бюджета ЕС.