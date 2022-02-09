Глава МИД Словакии извинился за поливание депутатами водой флага Украины

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за то, что несколько депутатов парламента облили водой флаг Украины. Он рассказал, что инцидент произошёл, когда сам министр находился на переговорах в Киеве. Словакия приносит украинской стороне извинения по дипломатическим каналам, написал Корчок на своей странице в Facebook.

Мне жаль и ещё больше стыдно, что это произошло во время моих переговоров в Киеве, — сказал глава МИД Словакии.

Корчок объяснил, что причиной такого поступка стала «истерия», вызванная спорами вокруг оборонного соглашения с США.

Ранее в Словакии в ходе открытия внеочередного заседания Национального совета (парламента), посвящённого теме подписанного 3 февраля соглашения о военном сотрудничестве с США, два депутата надругались над флагом Украины. Они встали с ним перед трибуной для выступлений, после чего несколько народных избранников полили украинский флаг водой, вырвали и унесли его.

Также с громким заявлением против расширения американского присутствия выступил глава оппозиционной партии государства «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо, который назвал документ «предательским» и повышающим напряжённость в регионе.