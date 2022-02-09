Глава МИД Словакии извинился за поливание депутатами водой флага Украины
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
11:04, 09 февраля 2022
Иван КорчокФото: Janine Schmitz/photothek.de /Global look Press
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Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за то, что несколько депутатов парламента облили водой флаг Украины. Он рассказал, что инцидент произошёл, когда сам министр находился на переговорах в Киеве. Словакия приносит украинской стороне извинения по дипломатическим каналам, написал Корчок на своей странице в Facebook.
Мне жаль и ещё больше стыдно, что это произошло во время моих переговоров в Киеве, — сказал глава МИД Словакии.
Корчок объяснил, что причиной такого поступка стала «истерия», вызванная спорами вокруг оборонного соглашения с США.
Ранее в Словакии в ходе открытия внеочередного заседания Национального совета (парламента), посвящённого теме подписанного 3 февраля соглашения о военном сотрудничестве с США, два депутата надругались над флагом Украины. Они встали с ним перед трибуной для выступлений, после чего несколько народных избранников полили украинский флаг водой, вырвали и унесли его.
Также с громким заявлением против расширения американского присутствия выступил глава оппозиционной партии государства «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо, который назвал документ «предательским» и повышающим напряжённость в регионе.