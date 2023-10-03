Глава МИД Швеции забыл паспорт и не смог попасть на Украину

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Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем не смог принять участие во встрече глав МИД ЕС в Киеве, состоявшейся 2 сентября, поскольку забыл свой паспорт, сообщает австрийская газета Presse со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Отмечается, что на встрече министров, проходившей в защищенном подвале роскошного отеля, практически ничего не произошло, самым важным был жест солидарности.

Главный дипломат Швеции Тобиас Билльстрем, как предполагается, забыл свой паспорт, поэтому на польско-украинской границе ему было отказано во въезде в страну, — пишет газета.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз укрепляет сотрудничество с Украиной в оборонной промышленности по разминированию, стратегическим коммуникациям и борьбе с дезинформацией. Он подтвердил, что ЕС намерен до конца года подготовить до 40 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины и согласовать выделение Украине €5 млрд в качестве военной помощи в 2024 году.

До этого Bloomberg сообщил, что члены Еврокомиссии намерены рекомендовать начать переговоры с Украиной о ее вступлении в Европейский союз. По данным агентства, ЕК официально объявит о своем решении в октябре. В качестве промежуточных шагов к членству в европейской организации Киеву будет рекомендовано принять меры по борьбе с коррупцией.