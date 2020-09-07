Глава МИД Сербии назвал безрассудным пост Захаровой в соцсети

https://static.news.ru/photo/2b158508-f109-11ea-a416-fa163e074e61_660.jpg Ивица Дачич Фото: facebook.com/dacic.ivica

Ситуация вокруг публикации официального представителя МИД России Марии Захаровой о встрече сербского президента Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом исчерпана и не оставит последствий в отношениях между Сербией и РФ. Об этом заявил первый вице-премьер — глава сербского внешнеполитического ведомства Ивица Дачич.

Наше министерство и глава российской дипломатии Сергей Лавров приложили усилия, чтобы «закрыть» случай публикации представителя МИД РФ Марии Захаровой. Чтобы не осталось сомнений в отношениях Сербии и России. Две страны являются стратегическим партнёрами и продолжают это сотрудничество. Это не оставит следа на наших добрых отношениях, — цитирует RNS слова Дачича, выступившего в эфире телеканала Happy TV.

По его словам, «безрассудный поступок Захаровой» вызвал ненужную напряжённость. Министр добавил, что у официального представителя МИД РФ «есть свобода в публичных выступлениях», которая «очень терпима в Москве». При этом чиновник напомнил, что на переговорах в Белом доме сербская делегация не позволила, чтобы подписанный в Вашингтоне документ сказался на отношениях Белграда с Москвой и Пекином.

Ранее в Кремле прокомментировали публикацию официального представителя МИД Марии Захаровой о встрече президентов США и Сербии. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, с сербской стороны «возможно, возникло недопонимание». Он добавил, что чиновникам и дипломатам нужно тщательно следить за корректностью формулировок при ведении соцсетей во избежание таких ситуаций.

Между тем президент Сербии Александр Вучич заявил, что ироничный пост Марии Захаровой является примитивизмом. Он подчеркнул, что подсознание больше всего говорит о человеке и больше всего о себе этим постом сказала сама Мария Захарова. Вучич сказал, что больше не хочет это обсуждать. Сама Захарова пояснила, что её публикация была неверно истолкована.

Сербская делегация с Вучичем во главе нанесла двухдневный визит в Вашингтон для проведения переговоров с представителями самопровозглашённого Косово. Позже в Сети стала набирать популярность фотография со встречи, на которой президент Сербии сидит на стуле перед столом американского коллеги Дональда Трампа. В своём Facebook Захарова прокомментировала снимок, приложив к нему скриншот из фильма «Основной инстинкт», где изображена известная сцена «нога на ногу», писал NEWS.ru.