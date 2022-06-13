Глава МИД Сербии: Белград не пойдет против Москвы Глава МИД Сербии: Белград не выступит против России, несмотря на давление Запада

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Никола Селакович

Власти Сербии не будут выступать против России, несмотря на давление Запада, заявил глава МИД страны Никола Селакович в ходе встречи с австрийским коллегой Александром Шалленбергом. Министр сообщил, что сербы, русские и украинцы имеют общие корни и культуру, сообщают «Известия». Он отметил, что происходящее на Украине — это «конфликт между братьями». В такой ситуации каждая жертва становится трагедией, добавил Селакович.

Не надо ожидать, что Сербия будет действовать против того, кто уважает ее территориальную целостность, кто в системе ООН защищает ее от нападок на эту территориальную целостность и суверенитет, — сказал он.

Ранее стало известно, что президент Сербии Александар Вучич дал отпор условию немецкого канцлера Олафа Шольца ввести санкции против России для вступления страны в ЕС. Вучич заявил, что считает антироссийские ограничительные меры неэффективными.

Он подчеркнул, что Белград находится в сложном положении, а также призвал Евросоюз обратить внимание на «особые многолетние связи» России и Сербии.