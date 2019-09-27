https://static.news.ru/photo/eeb6cdd0-e1e9-11e9-8516-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил многовековую связь народов России и Греции и назвал Афины «добрым партнёром» Москвы в Европе.

Об этом говорится в приветствии министра организаторам, участникам и гостям форума «Русская неделя на Ионических островах», которое было зачитано послом РФ в Афинах Андреем Масловым.

По словам Лаврова, взаимная симпатия россиян и греков опирается на духовное родство и не подвластна переменам политической конъюнктуры.

Министр добавил, что российская сторона ценит бережное обращение Греции к совместной истории, а проведение «Русской недели» укрепляет доверие и взаимопонимание между двумя народами, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что власти Греции раскритиковали санкции Евросоюза в отношении России. В Афинах отметили, что ограничения вредят экономике страны и её развитию.