Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил многовековую связь народов России и Греции и назвал Афины «добрым партнёром» Москвы в Европе.
Об этом говорится в приветствии министра организаторам, участникам и гостям форума «Русская неделя на Ионических островах», которое было зачитано послом РФ в Афинах Андреем Масловым.
По словам Лаврова, взаимная симпатия россиян и греков опирается на духовное родство и не подвластна переменам политической конъюнктуры.
Министр добавил, что российская сторона ценит бережное обращение Греции к совместной истории, а проведение «Русской недели» укрепляет доверие и взаимопонимание между двумя народами, сообщает
Ранее News.ru писал, что власти Греции раскритиковали санкции Евросоюза в отношении России. В Афинах отметили, что ограничения вредят экономике страны и её развитию.