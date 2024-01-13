Глава МИД, премьер-министр: куда ведет Францию правительство открытых геев

Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стефан Сежурне

В Париже состоялось первое заседание нового кабинета министров Пятой республики. В него вошли два открытых гея, один из которых стал самым молодым премьером за всю историю страны. Как относится к этому французское общество и куда поведет Пятую республику такое правительство — в материале NEWS.ru.

Что сказал Макрон новому кабмину

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в пятницу на первом заседании нового правительства, которым руководит премьер Габриэль Атталь. «Я требую солидарности и скорости, которые являются необходимыми условиями эффективности, — цитирует Le Monde французского лидера. — Я ожидаю результатов».

«Мне не нужны министры, которые управляют, мне нужны министры, которые действуют. Мне не нужны руководители, мне нужны революционеры», — добавил президент.

После этого Макрон призвал министров к соблюдению дисциплины.

Накануне, 11 января, Елисейский дворец обнародовал состав нового правительства под руководством 34-летнего Габриэля Атталя. В него входят 11 министров и три министра-делегата. Большинство ключевых чиновников сохранили свои посты, одним из главных изменений стало назначение главой Министерства иностранных дел лидера президентской партии «Возрождение» Стефана Сежурне. На этой должности он сменил Катрин Колонну, возглавлявшую ведомство с мая 2022 года.

Что известно о Сежурне

Сежурне родился в 1985 году в Версале. Он учился в Университете Пуатье, состоял в Национальном союзе студентов Франции и Движении молодых социалистов. Молодой человек стал советником Макрона еще в 2014 году. В то время будущий глава государства занимал пост министра экономики.

В 2017 году, после победы Макрона на президентских выборах, Сежурне был назначен его политическим советником. Спустя два года он стал депутатом Европарламента и главой либеральной политической группы Renew Europe. В сентябре 2022-го Сежурне, не обладавший до того никаким управленческим опытом, внезапно возглавил правящую партию «Возрождение», основанную Макроном.

Сежурне не скрывает, что он гей. Он жил с Габриэлем Атталем в гражданском браке, но несколько месяцев назад СМИ сообщили об их разрыве.

Кто такой Габриэль Атталь

Атталь был назначен на должность премьер-министра во вторник и стал самым молодым главой кабмина в истории Пятой республики — сейчас ему 34 года.

Politico пишет, что его отец был тунисцем еврейского происхождения, а его мать Мари де Курисс родилась в семье русских эмигрантов-белогвардейцев из Одессы. Она воспитывала будущего премьера как православного христианина.

Атталь — первый открытый гей, занимающий пост премьера. Он публично признался в своей гомосексуальности в 2018 году, тогда же объявив о гражданском союзе с Сежурне, депутатом Европарламента.

Фото: IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press Гэбриел Аттал и Стефан Сежурне

Почему Макрон выбрал в кабмин геев

Карьера Сежурне и Атталя развивалась стремительно за годы правления Макрона. Новый премьер стал членом Социалистической партии в 2006 году. Позже он занял пост советника министра труда и здравоохранения своей «однопартийки» Марисоль Турен. В 2016 году Атталь примкнул к движению Макрона «Вперед!» (с 2022 года — партия «Возрождение». — NEWS.ru). После этого его избрали в Национальное собрание Франции, а затем он стал членом кабмина. В прошлом году его назначили министром национального просвещения и по делам молодежи.

В должности главы ведомства Атталь успел прославиться тем, что запретил ношение мусульманской одежды в школах. Запрет коснулся как традиционных женских платьев (абайя), так и мужских костюмов (камис). Решение Атталя вызвало общественный резонанс — его осудили представители мусульманского сообщества Франции и члены левых партий. Этот запрет подвергли критике даже в ООН.

Комментируя назначение Сежурне, газета Liberation пишет, что оно свидетельствует о желании французского лидера окружить себя «лоялистами до мозга костей». Назначенцы, по мнению издания, преданы президенту, так сказать, на генетическом уровне.

«Лишь немногие личности, которые до сих пор действуют в президентском лагере, могут похвастаться наличием такого фрагмента ДНК первоначального макронизма», — пишет издание.

Аналитики подозревают, что назначения Атталя и Сежурне связаны с предстоящими летом выборами в Европарламент. Таким образом президент Франции решил «омолодить» спектр своих единомышленников, заявил NEWS.ru ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров.

По мнению эксперта, это делается в пику сторонникам Марин Ле Пен из «Национального объединения», которым сейчас руководит 28-летний Жордан Барделла. Марин Ле Пен, уступив руль в партии такому молодому политику, сама пересела в менее значимое кресло лидера фракции партии в парламенте.

«Для Макрона важна победа над „Национальным объединением“ в этом политическом поединке», — подчеркнул Федоров.

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press Габриэль Атталь (справа)

«Завели очередного Калигулу»

По мнению политолога, многие назначения во Франции можно трактовать как проявление этого политического соперничества — в качестве подготовки к решающей схватке в 2027 году, когда Пятой республике предстоит выбрать нового президента.

Что касается реакции общества на геев в правительстве, то, по мнению эксперта, французы относятся к подобным назначениям спокойно. Сергей Федоров добавил, что во Франции «это не считается большим грехом». Как подчеркнул эксперт, курс правительства в целом не изменится и менее русофобским оно уж точно не станет.

В российском парламенте также призвали спокойно отнестись к новому составу правительства Франции. Как считает известный борец с гей-движением депутат Госдумы Виталий Милонов, «поздние, увядающие империи, как правило, имеют как раз таких правителей». По его мнению, сознание Франции во многом остается имперским.

«Это в их исторической традиции. Поэтому очередного там Калигулу они завели. К сожалению, подобного рода явления — симптоматичны, хрестоматийны для того, чтобы диагностировать конец условной французской империи. Печально, что заканчивается именно так», — высказал точку зрения в разговоре с NEWS.ru Милонов.

Он предположил, что «Наполеон Бонапарт переворачивается сейчас в своей могиле».

Какой гей-скандал произошел с Макроном

Стоит напомнить, что в 2018 году и сам Макрон стал участником гей-скандала, когда его заподозрили в супружеской измене — с собственным телохранителем по имени Александр Беналля. В прессе уточняли, что мужчины проводили много времени вместе — катались на велосипедах и даже отмечали Рождество. Любовную связь со своим подчиненным Макрон категорически отрицал.

Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/TASS Александр Беналля и Эммануэль Макрон

На этой неделе глава республики заявил, что рассчитывает на энергичность Атталя для «возрождения» общества. Но французы, судя по всему, в своих ожиданиях более сдержаны. Согласно опросу, проведенному институтом Elabe для телеканала BFMTV, менее 50% граждан положительно оценили для страны назначение новой команды.

Тем временем, как сообщила вечером в пятницу газета Le Figaro, Стефан Сежурне сразу после первого заседания правительства направился в Киев с рабочим визитом. Там он должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Новый глава французской дипломатии намерен продемонстрировать солидарность с Киевом, сообщили в окружении министра.

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