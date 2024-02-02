Глава МИД Польши отправится в США выпрашивать помощь для Украины Глава МИД Польши Сикорский хочет убедить США помочь Украине по примеру ЕС

Фото: Florian Gaertner/Florian Gaertner/AA/photothek.de/Global Look Press

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил в Тwitter (Х), что собирается в ближайшее время в США, чтобы убедить американских законодателей выделить средства на помощь Украине. Министр надеется на успех после того, как Евросоюзу удалось преодолеть вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выделение Киеву €50 млрд.

Виктор Орбан снял вето, и ЕС единогласно выделил €50 млрд на поддержание функционирования украинского государства, на восстановление инфраструктуры. Оказывается, стоит разговаривать с теми, кого не удается убедить. Поэтому я лечу в Вашингтон для того, чтобы там убеждать тех, кого еще не удалось убедить, — сказал Сикорский в опубликованном видеообращении.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что предоставляемый Украине Евросоюзом пакет финансирования не может стать заменой американской помощи Киеву. Он добавил, что власти призывают Конгресс США одобрить выделение средств на дополнительную поддержку.

1 февраля, на саммите в Брюсселе лидеры стран Евросоюза договорились предоставить Украине долгосрочную помощь на €50 млрд. Программа рассчитана на 2024–2027 год, в среднем по €12,5 млрд в год. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо сказал, что помощь ЕС пойдет «на оружие и выплаты учителям».