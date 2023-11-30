Глава МИД Польши отказался от поездки в Скопье из-за Лаврова Глава МИД Польши отказался от встречи с коллегами по ОБСЕ в Скопье из-за Лаврова

Фото: Andrzej Lange/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Шимон Шинковский вель Сенк

Министр иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк не поехал в Скопье, чтобы участвовать во встрече глав МИД ОБСЕ из-за того, что там будет глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости. Он назвал критичным отношение Варшавы к приглашению российского дипломата.

Мы критично относимся к приглашению на эту встречу российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. В связи с этим принято решение о том, что я отказался от участия в этой встрече в Скопье, — отметил Шинковский вель Сенк.

О нежелании ехать в Северную Македонию по той же причине 28 ноября заявили главы Министерств иностранных дел стран Балтии. По их словам, участие России во встрече даст ей «еще одну возможность для пропаганды». Дипломаты балтийских стран считают, что после начала специальной военной операции на Украине Москва «вела себя деструктивно» по отношению к членам ОБСЕ. Также проигнорирует встречу представитель Украины.

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что организация оказалась в глубоком кризисе. Он подчеркнул, что происходит столкновение стран — участниц организации, которые считают себя важнее остальных в вопросах международного права. При этом все попытки изолировать Россию провалились, отметил постпред.