Глава МИД Польши написал статью в ответ на публикацию Путина

Фото: ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС

Представитель британского премьера Бориса Джонсона прокомментировал слова российского президента Владимира Путина об инциденте с эсминцем Defender у берегов Крыма. В королевстве снова сказали, что корабль действовал в соответствии с нормами международного права. Об этом пишет агентство Reuters.

Путин в ходе прямой линии отметил, что произошедшее событие является провокацией. И в ней, как подчеркнул национальный лидер, также участвовали и США. При этом президент не считает, что в инциденте...