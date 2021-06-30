Глава МИД Польши написал статью в ответ на публикацию Путина

Глава МИД Польши Збигнев Рау написал статью в ответ на публикацию президента России Владимира Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое». Материал опубликован в издании Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Рау написал, что Путин рассказал собственную историю Второй мировой войны. По его мнению, российский лидер является главой государства, чья идентичность строится на «прославлении имперских традиций».
Советский Союз предстаёт исключительно в роли жертвы, на которую напал Третий рейх, которая отражает удар атакующего и потом становится якобы спасителем Европы, — отметил Рау.
Ранее статья Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое» вышла в издании Die Zeit в День памяти и скорби. В ней российский лидер отметил, что советский солдат пришёл на немецкую землю с благородной миссией освободителя. Политики ожидали, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы. По словам Путина, процветание нашего общего континента возможно совместными усилиями всех стран, включая Россию, что показала послевоенная история Большой Европы. Он считает, что общей целью является обеспечение континентальной безопасности без разделительных линий.