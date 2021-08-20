Глава МИД Норвегии ответила на заявление о разрыве отношений с Россией

Глава МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде ответила на заявление кандидата в премьер-министры Йонаса Гара Стере. Ранее он заявил о разрыве отношений с Россией, передаёт РИА Новости.

Стере отмечал: сотрудничество с Москвой уже почти сведено на нет. Однако он, если станет премьером, будет делать больше для поддержания контакта с Россией. Он также обещал в случае победы вести более активную политику по северу.

Это неправда, и он об этом знает. Я имею в виду, что между Россией и Норвегией якобы плохой политический контакт. Только в этом году я дважды встречалась с российским министром иностранных дел, — опровергла его слова Серейде.

Министр иностранных дел заявила, что между Россией и Норвегией «даже больше контактов, чем у многих других стран». Напомним, что крайний раз Серейде и глава российского МИД Сергей Лавров встречались в мае 2021-го.

Ранее сообщалось, что норвежский политик Хорек Эльвенес призвал власти страны укреплять сотрудничество с Вашингтоном и «ближайшими союзниками» из-за растущей военной мощи России. Он считает, что Россия показывает НАТО способность «лишить Альянс свободы передвижения».