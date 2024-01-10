Глава МИД Норвегии назвал самую важную систему в арсенале армии Украины Глава МИД Норвегии Эйде заявил о важности систем NASAMS для ВСУ

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Норвежские зенитные ракетные комплексы NASAMS имеют крайне важное значение для Вооруженных сил Украины, заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в ходе выступления перед парламентом. По его словам, которые приводит Lenta.ru, данные системы отличаются высокой эффективностью и демонстрируют определенный успех. Однако Украина сталкивается с нехваткой боеприпасов для ЗРК, отмечает он.

Это связано не с нехваткой денег или воли, а с отсутствием одновременных производственных мощностей. То же самое относится к артиллерийским боеприпасам, то есть гранатам, — заявил он, отвечая на вопрос о причинах дефицита ракет для ЗРК.

Генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев ранее заявил, что у украинской армии заканчиваются боеприпасы для мобильных систем противовоздушной обороны. По его словам, республика отчаянно нуждается в помощи западных партнеров, так как российские войска планомерно истощают украинские системы ПВО.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук также утверждал, что главной проблемой противовоздушной обороны ВСУ является ее несистемный характер. Он назвал украинскую ПВО «сборной солянкой», которая состоит из всего, что передали другие страны.