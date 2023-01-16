Глава МИД Нидерландов заявил, что Киеву нужно больше оружия

Фото: Wolfgang Kumm/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра после разговора со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Киев нуждается в большей военной помощи и большем количестве оружия. Он подчеркнул, что его страна продолжит делать все для предоставления Украине того, «что ей необходимо для удержания позиций на поле боя». Свой комментарий Хукстра оставил в личном аккаунте в Twitter.

Было здорово подробно поговорить с моим дорогим коллегой Дмитрием Кулебой о потребностях Украины... Украине нужно больше военной поддержки и больше оружия, — написал дипломат.

Нидерланды намерены выделить Украине в 2023 году помощь в размере 2,5 млрд евро. В 2022 году общая сумма военной помощи Киеву составила порядка 1 млрд евро.

Ранее Вопке Хукстра заявил, что разместить специальный «трибунал» по расследованию якобы имевших место «российских преступлений» на Украине можно на территории его страны. По словам министра, его можно открыть в Гааге. По его мнению, специальному «трибуналу» потребуется широкая международная политическая поддержка, а также финансирование.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что инициативы по «трибуналу» по Украине или репарациям нелегитимны. По словам министра, если подобные решения будут приняты, то это будет дискредитация Генеральной Ассамблеи ООН, ее репутации и функций.