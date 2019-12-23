https://static.news.ru/photo/99cbda28-2595-11ea-99cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Евросоюз должен продолжать диалог с Москвой, несмотря на попытки российских властей внести раздор между членами ЕС. Так считает голландский министр иностранных дел Стеф Блок.

Об этом он сообщил в письме, адресованном парламенту королевства, передаёт «Интерфакс». Местные издания при этом пишут, что письмо стало ответом на призыв депутатов выработать стратегию взаимоотношений с РФ.

Помимо раскола, блок обвинил Москву в шпионаже, вмешательстве во внутренние дела западных стран, кибератаках и распространении дезинформации.

Ранее голландские власти обратились к Российской Федерации и попросили сотрудничать в расследовании крушения Boeing 777, произошедшего в Донбассе в 2014 году, писал NEWS.ru.