Евросоюз должен продолжать диалог с Москвой, несмотря на попытки российских властей внести раздор между членами ЕС. Так считает голландский министр иностранных дел Стеф Блок.
Об этом он сообщил в письме, адресованном парламенту королевства,
Помимо раскола, блок обвинил Москву в шпионаже, вмешательстве во внутренние дела западных стран, кибератаках и распространении дезинформации.
Ранее голландские власти обратились к Российской Федерации и попросили сотрудничать в расследовании крушения Boeing 777, произошедшего в Донбассе в 2014 году, писал NEWS.ru.
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