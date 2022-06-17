Глава МИД ЛНР назвал виновных в обстреле региона ракетами «Точка-У» Глава МИД ЛНР Дейнего обвинил Генштаб Украины в обстрелах региона ракетами «Точка-У»

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Обстрелы Луганской Народной республики ракетами «Точка-У» не могут быть случайными, так как решения об использовании подобного вооружения должен принимать Генштаб, заявил глава МИД региона Владислав Дейнего. Он посетовал, что недавно такая ракета разорвалась на территории завода по производству электроники «Красный луч», пишут «Народные Новости».

«Точка-У» прилетела в город Красный луч по одноименному заводу, который производил электронику. Это гражданское предприятие. Украина продолжает обстреливать объекты гражданской инфраструктуры и жилого сектора. Эти будоражащие обстрелы продолжаются постоянно. Что касается РСЗО, серьезных вооружений, то решения принимаются на уровне военного командования, по «Точке-У» решение должен принимать Генштаб, — пояснил Дейнего.

Он также добавил, что ЛНР тесно сотрудничает с Россией и получает от нее всю необходимую помощь. По его словам, на территории республики работают отечественные предприятия, которые помогают восстановить Донбасс и наладить инфраструктуру. Дейнего уточнил, что это касается социальных объектов, транспорта и дорог. Вместе с этим глава МИД ЛНР добавил, что область также будет работать в целях улучшения экономики России. По словам Дейнего, ЛНР не позволит себе стать иждивенцем РФ.

Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об очередных ударах по центру города. По его словам, в результате обстрела в районе Центрального универмага есть пострадавшие, повреждены три автомобиля и окна домов.

6 июня пять мирных жителей получили ранения в результате обстрела ВСУ в ДНР. Атаки велись на посёлки городского типа Владимирское и Никольское, под обстрел попали посёлок Степное в ДНР и Северодонецк в ЛНР. В этот же день в Киевском районе Донецка была обстреляна привокзальная площадь. В результате пострадали две женщины 50 лет и 21 года.