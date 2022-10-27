Глава МИД Литвы сообщил, как Собчак могут запретить пребывание в стране Глава МИД Литвы: Собчак запретят пребывание в стране в случае угрозы нацбезопасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Возможность пересмотра решения о допуске в Литву российской телеведущей Ксении Собчак существует, заявил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, которые приводит ТАСС, это возможно, если пребывание Собчак в Литве будет расценено как угроза национальной безопасности.

При возникновении такой ситуации лицо может быть внесено в список нежелательных и после пересечения границы, — отметил Ландсбергис.

МВД ранее запросило арест коммерческого директора медиа-холдинга Собчак «Осторожно Media» Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского до 24 декабря. Им предъявлено обвинение по пункту «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство имущества в особо крупном размере). Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет. По версии следствия, фигуранты вымогали 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Обвиняемые якобы требовали деньги в обмен на удаление данных о Чемезове в Telegram-канале «Тушите свет».

До этого в доме Собчак, расположенном в элитном поселке Горки-8 в Московской области, прошли обыски. Хозяйку силовики не застали. Позже стало известно, что Собчак покинула Россию и отправилась в Литву через Белоруссию. Глава департамента госбезопасности страны Дарюс Яунишкис уточнил, что журналистка имела право въехать на территорию Литвы, так как у нее есть израильский паспорт. Она может пребывать в Литве в течение 90 суток.