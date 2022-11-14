Глава МИД Литвы назвал условие мира на Украине Глава МИД Литвы назвал мир на Украине возможным только на условиях Киева

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Габриэлюс Ландсбергис

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что прекращение конфликта на Украине возможно только на условиях Киева, сообщает РИА Новости. По его словам, Европа должна явно сигнализировать о том, что будет оказывать Украине поддержку вплоть до достижения мира.

Мир на Украине может быть только на условиях Украины. Спекуляции, которые мы видим в открытом пространстве, бесполезны, — сказал Ландсбергис.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в обращении к мировому сообществу напомнил, что Киев рассмотрит вариант мирных переговоров с Россией при выполнении ряда условий. Он пояснил, что речь идет о возвращении всех вошедших в состав РФ бывших территорий, а также о компенсации всех убытков, которые понесла страна во время СВО. При этом украинский лидер указал на то, что обязательным условием также является «уважение к Уставу ООН».

Представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва и Киев не ведут конструктивных переговоров с апреля 2022 года. По ее словам, процесс затормозился после того, как украинская сторона не ответила на предложения РФ. Она подчеркнула, что на готовность украинских властей к началу переговорного процесса напрямую влияет Запад, поставляющий Киеву вооружение, а также оказывающий финансовую поддержку. По мнению Захаровой, США и ЕС запрещают Украине «даже думать» о переговорах, подталкивая страну к военному решению конфликта.