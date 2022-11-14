Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что прекращение конфликта на Украине возможно только на условиях Киева, сообщает РИА Новости. По его словам, Европа должна явно сигнализировать о том, что будет оказывать Украине поддержку вплоть до достижения мира.
Мир на Украине может быть только на условиях Украины. Спекуляции, которые мы видим в открытом пространстве, бесполезны, — сказал Ландсбергис.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в обращении к мировому сообществу напомнил, что Киев рассмотрит вариант мирных переговоров с Россией при выполнении ряда условий. Он пояснил, что речь идет о возвращении всех вошедших в состав РФ бывших территорий, а также о компенсации всех убытков, которые понесла страна во время СВО. При этом украинский лидер указал на то, что обязательным условием также является «уважение к Уставу ООН».
Представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва и Киев не ведут конструктивных переговоров с апреля 2022 года. По ее словам, процесс затормозился после того, как украинская сторона не ответила на предложения РФ. Она подчеркнула, что на готовность украинских властей к началу переговорного процесса напрямую влияет Запад, поставляющий Киеву вооружение, а также оказывающий финансовую поддержку. По мнению Захаровой, США и ЕС запрещают Украине «даже думать» о переговорах, подталкивая страну к военному решению конфликта.