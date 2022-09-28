МИД Латвии призвал граждан немедленно покинуть Россию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Красная площадь в Москве

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter призвал граждан страны не посещать Россию. Он также попросил своих соотечественников, находящихся сейчас в РФ, покинуть ее как можно скорее.

Ввиду эскалации международной ситуации мы призываем граждан Латвии не посещать Россию, а тех, кто в настоящее время находится в России, — покинуть страну как можно скорее, — написал министр.

Власти Латвии ранее приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации с 28 сентября на три месяца в приграничных с РФ районах из-за объявления Россией частичной мобилизации. Режим будет действовать в трех районах: Алуксненском, Балвском и Лудзенском, а также в портах, аэропортах, пунктах пересечения границы и на железных дорогах.

Посольство США в Москве также призвало американцев немедленно покинуть Россию. Дипломаты связывают это с объявлением частичной мобилизации и указывают, что не исключен призыв на военную службу лиц с двойным гражданством. Также представители посольства попросили граждан своей страны воздержаться от посещения России.