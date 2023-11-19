Глава МИД Латвии хочет побороться за пост генсека НАТО

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кришьянис Кариньш

Глава латвийского МИД Кришьянис Кариньш рассчитывает присоединиться к списку кандидатов на пост генерального секретаря НАТО, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление представителя министра. Срок полномочий действующего главы Альянса Йенса Столтенберга закончится осенью 2024 года.

При условии, что Латвия решит баллотироваться на пост генерального секретаря, Кариньш готов присоединиться к конкурсу на эту должность, — сообщил представитель.

В заявлении также указано, что Кариньш готов помочь укрепиться военно-политическому блоку благодаря своему руководящему опыту на посту премьер-министра. Кроме того, следует из сообщения, латвийский министр имеет «четкое понимание угрозы со стороны России» и твердую позицию по Украине.

До этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что готова сменить Столтенберга, однако профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко считает, что у нее низкие шансы получить должность генсека НАТО. По его словам, этот пост, как правило, получают европейцы из более влиятельных стран континента.