Глава МИД Италии вышел из правящей партии из-за разногласий по Украине

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Луиджи Ди Майо

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо решил выйти из правящей в стране партии «Движение пяти звезд», потому что между ним и другими членами есть значительные разногласия по ситуации на Украине, сообщает телеканал RaiNews24. Свое заявление о выходе из движения министр сделал во время пресс-конференции, которая прошла в Риме.

Ди Майо отметил, что не только он в последнее время покидает партию, так же решили сделать и многие его коллеги. Министр выразил уверенность, что движению не удастся сохранить статус лидирующей политической силы в итальянском парламенте.

Телеканал отмечает, что в последние месяцы между главой МИД и некоторыми другими участниками движения возникли серьезные разногласия по ситуации на Украине. Каждый из них принимал решение, на какой стороне истории он хочет оставаться.

Более того, Ди Майо выступил с обвинениями действующего руководства движения в том, что оно занимает слишком двойственную позицию по всем вопросам внешней политики. Однако, по словам министра, собственную политическую организацию он открывать не планирует.

Ранее глава ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци заявил, что Италия сможет пережить грядущую зиму без газа из России. При этом отказаться от него немедленно страна не готова, уточнил он.