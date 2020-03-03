https://static.news.ru/photo/30ffb8ca-5d71-11ea-9310-fa163e074e61_660.jpg Луиджи Ди Майо Фото: Cosimo Martemucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французский телеканал Canal+ в своём эфире показал видеоролик, в котором обыгрывается вспышка коронавируса. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо возмутился действиями французских журналистов.

Я понимаю, что такое сатира, но смеяться таким образом над итальянцами в ситуации, когда мы боремся с распространением коронавируса, это проявление полного неуважения, — написал политик на своей странице в Facebook.

Министр прикрепил к сообщению кадр из видеоролика, на котором кашляющий мастер по приготовлению пиццы добавляет в блюдо малопривлекательный «ингредиент» и традиционное итальянское блюдо превращается в «Корона-пиццу». Луиджи Ди Майо подчеркнул, что ролик возмутил и других итальянских политиков.

Посольство Франции в Италии заявило, что ролик частного телеканала не отражает позицию властей Франции. Руководство Canal+ также извинилось перед «итальянскими друзьями», сообщает ТАСС.

NEWS.Ru писал, что число жертв коронавируса в Италии достигло 52. После Китая и Ирана это третья страна по числу погибших от COVID-19.

Всего в Италии зарегистрировано 2036 случаев заболевания. Глава отдела инфекционных заболеваний Высшего института здравоохранения Джанни Рицца заявил, что новые случаи COVID-19, это люди, которые были инфицированы одну или две недели назад.

Всего в мире насчитывается 90936 заразившихся, большинство в Китае, скончались — 3117 человек, выздоровели — 47995.