Глава МИД Италии предупредил об опасности «продовольственной войны»

Луиджи Ди Майо / Фото Global Look Press

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в интервью газете La Stampa предупредил об опасности «продовольственной войны». По его мнению, такой конфликт может начаться из-за сохранения проблем с поставками украинского зерна. Министр также призвал Россию к созданию коридора из Украины для поставок зерна.

Единственная возможность преодолеть дефицит зерновых зависит от создания защищенных коридоров для транспортировки пшеницы по морю с Украины. Наземными маршрутами это слишком затруднительно <...>. Есть угроза не простого продовольственного кризиса, а настоящей продовольственной войны с непредвиденными последствиями, — сказал Майо.

19 мая директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли попросил президента России Владимира Путина открыть морские порты на Украине. Это требуется для доставки зерна на мировые рынки, отметил он, хотя Москва уже заявляла о блокировке портов Украиной.

Бизли добавил, что если порты не заработают, возникнет угроза глобальной продовольственной безопасности. Ее последствиями станут голод, дестабилизация многих стран, массовая миграция. Он также пояснил, что просит не за Украину, а за «беднейших из бедных по всему миру, находящихся на грани голода».