Глава МИД Италии: нехватка зерна с Украины приведет к войнам в Африке

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Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо считает, что если зерно так и не будет вывозиться из украинских портов, могут начаться новые войны в Африке, передает агентство ANSA. Также он предрек госперевороты в некоторых странах и наплыв мигрантов в Европу. Глава ведомства подчеркнул, что такого расклада в мире допускать нельзя.

Необходимо немедленно вывезти зерно из портов Украины <...>. Если мы не вывезем зерно, у нас будут новые войны в Африке, новые госперевороты, новые проявления терроризма и огромный миграционный поток из Африки в Европу. И мы не можем этого допустить, — сказал Ди Майо.

Ранее он выразил мнение, что мировая хлебная война на планете уже началась. На 8 мая было назначено заседание представителей стран Средиземноморья, которое было посвящено вопросам продовольственной безопасности.

Президент РФ Владимир Путин 3 июня подчеркнул, что Россия никак не препятствует вывозу зерна с Украины, но для этого Киев должен разминировать порты. Кроме того, глава государства добавил, что самый простой путь — вывозить зерновые по суше, через Белоруссию. Однако условие со стороны белорусского лидера Александра Лукашенко таково, что сначала с Минска должны быть сняты западные санкции.