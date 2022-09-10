Глава МИД Германии заявила о продолжении поставок оружия Украине

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Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ продолжат поставлять Украине военную помощь, включая оружие. Об этом министр иностранных дел ФРГ сообщила в интервью телеканалам RTL и n-tv во время своего визита в Киев.

Глядя на восток и юг Украины, мы видим, насколько важны поставки вооружений... В частности, благодаря нашим поставкам оружия теперь стало возможным освобождение отдельных городов, — заявила Бербок.

Именно поэтому, заявила глава МИД Германии, нужно сохранить поддержку поставок вооружений «в течение следующих нескольких месяцев».

Анналена Бербок прибыла в Киев утром 10 сентября. Это уже второй ее визит на Украину. Впервые Бербок прибыла в столицу Украины 10 мая, на тот момент она стала первым членом германского правительства, посетившим Киев с официальным визитом с начала спецоперации.

Ранее сообщалось, что приехавшая в Киев Бербок проведет переговоры с Зеленским и Кулебой, остальная часть программы изначально держалась в секрете из соображений безопасности.