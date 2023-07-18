Глава МИД Германии Анналена Бербок оказалась самым «дорогим» немецким министром. Как выяснила газета Bild, 42-летняя политик тратит на услуги стилиста почти €9 тысяч в день. Эти расходы оплачивались из госбюджета.
В правительстве ФРГ признали, что в 2022 году госпожа Бербок потратила на свой внешний вид €136 553. Ежемесячно выходило около €7500. Известно, что личный визажист сопровождает министра во всех зарубежных поездках в составе делегации, готовит ее к пресс-конференциям и протокольным встречам.
В германском дипведомстве Анналена Бербок продвигает концепцию «феминистской внешней политики». Она выступает за гендерное равенство в дипломатии, более активную вовлеченность женщин в миротворчество и решение глобальных проблем. Бербок уверена: можно быть женственной и профессиональной одновременно, одно другому не противоречит. В отличие от первой женщины-канцлера Ангелы Меркель, первая женщина на посту главы МИД Германии предпочитает брючным костюмам платья и каблуки. Это не мешает ей оттачивать весьма жесткий переговорный стиль. Критики считают Бербок бескомпромиссной и недостаточно гибкой для дипломата.
Бербок подчеркивает, что счастлива в семейной жизни с мужем и двумя дочерьми. Супруг Даниэль Холефляйш, успешный бизнесмен, даже на время оставлял работу, чтобы жена смогла построить карьеру. Сейчас он работает довольно мало и удаленно, посвящая большую часть времени присмотру за детьми, пока супруга в командировках.
Самые яркие образы фрау Бербок — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: IMAGO/Thomas Trutschel/photothek/Global Look Press
Анналена Бербок с Нассером Буритой, министром иностранных дел Марокко. Как видно, глава МИД ФРГ любит яркие образы
Фото: Kira Hofmann/PHOTOTHEK/Global Look Press
Анналена Бербок и чешский коллега Ян Липавский. Нередко Бербок выбирает пастельные тона
Фото: Florian Gaertner/photothek.de/Global Look Press
Анналена Бербок во время визита в Катар. Глава МИД ФРГ уважает местный дресс-код
Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press
Анналена Бербок и ее муж Даниэль Холефляйш. Они выглядят весьма гармоничной парой
Фото: IMAGO/Kira Hofmann/Global Look Press
Анналена Бербок беседует с министром иностранных дел Панамы Джанаиной Тевани
Фото: IMAGO/Thomas Trutschel/photothek/Global Look Press
Анналена Бербок с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой на саммите НАТО в Вильнюсе. Костюмы в тон призваны подчеркнуть, что дипломаты на одной волне
Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Анналена Бербок на заседании бундестага. Министр решила подчеркнуть женственный образ, готовясь отвечать на каверзные вопросы депутатов
Фото: Florian Gaertner/photothek.de/Global Look Press
Анналена Бербок в штаб-квартире ООН Нью-Йорке. Выглядит по-деловому и собранно
Фото: IMAGO/Florian Gaertner/photothek/Global Look Press
Анналена Бербок и Уильям Дэвид Грессли, координатор гуманитарной помощи ООН в Йемене. Глава МИД ФРГ часто надевает на встречи деловые костюмы
Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Анналена Бербок на заседании кабинета министров выглядит весьма демократично
Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Анналена Бербок на заседании парламентской группы своей партии «Зеленые»
Фото: IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press
Анналена Бербок посещает тренировку монгольских солдат в казармах Налайха. Она умеет выглядеть непринужденно в мужской компании
Фото: IMAGO/Thomas Trutschel/photothek/Global Look Press
Анналена Бербок продвигает женскую повестку с министром иностранных дел Монголии Батмунх Батцэцэг
Фото: Michael Bahlo/dpa/Global Look Press
Анналена Бербок узнает об урожае вишни от садовода Штефана Линдике на фруктовой ферме в Вердере. Министр умеет выходить не только в свет, но и в поля
Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press
Анналена Бербок уверена, что женщины могут много достичь в деле миротворчества
Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press
Анналена Бербок представляет Германию на международной арене с 2021 года