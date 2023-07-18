Екатерина Забродина

Глава МИД Германии тратит на стилиста €9 тысяч в день: фото нарядов Бербок Министр иностранных дел Германии тратит на личного стилиста рекордные суммы. Как одевается глава немецкой дипломатии

18 июля 2023 в 23:35

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок в парке во время фотосессии в Южной Африке