Глава МИД Германии Анналена Бербок оказалась самым «дорогим» немецким министром. Как выяснила газета Bild, 42-летняя политик тратит на услуги стилиста почти €9 тысяч в день. Эти расходы оплачивались из госбюджета.

В правительстве ФРГ признали, что в 2022 году госпожа Бербок потратила на свой внешний вид €136 553. Ежемесячно выходило около €7500. Известно, что личный визажист сопровождает министра во всех зарубежных поездках в составе делегации, готовит ее к пресс-конференциям и протокольным встречам.

В германском дипведомстве Анналена Бербок продвигает концепцию «феминистской внешней политики». Она выступает за гендерное равенство в дипломатии, более активную вовлеченность женщин в миротворчество и решение глобальных проблем. Бербок уверена: можно быть женственной и профессиональной одновременно, одно другому не противоречит. В отличие от первой женщины-канцлера Ангелы Меркель, первая женщина на посту главы МИД Германии предпочитает брючным костюмам платья и каблуки. Это не мешает ей оттачивать весьма жесткий переговорный стиль. Критики считают Бербок бескомпромиссной и недостаточно гибкой для дипломата.

Бербок подчеркивает, что счастлива в семейной жизни с мужем и двумя дочерьми. Супруг Даниэль Холефляйш, успешный бизнесмен, даже на время оставлял работу, чтобы жена смогла построить карьеру. Сейчас он работает довольно мало и удаленно, посвящая большую часть времени присмотру за детьми, пока супруга в командировках.

Самые яркие образы фрау Бербок — в фотогалерее NEWS.ru.

 

Анналена Бербок с Нассером Буритой, министром иностранных дел Марокко. Как видно, глава МИД ФРГ любит яркие образы

Фото: IMAGO/Thomas Trutschel/photothek/Global Look Press

Анналена Бербок с Нассером Буритой, министром иностранных дел Марокко. Как видно, глава МИД ФРГ любит яркие образы

Анналена Бербок и чешский коллега Ян Липавский. Нередко Бербок выбирает пастельные тона

Фото: Kira Hofmann/PHOTOTHEK/Global Look Press

Анналена Бербок и чешский коллега Ян Липавский. Нередко Бербок выбирает пастельные тона

Анналена Бербок во время визита в Катар. Глава МИД ФРГ уважает местный дресс-код

Фото: Florian Gaertner/photothek.de/Global Look Press

Анналена Бербок во время визита в Катар. Глава МИД ФРГ уважает местный дресс-код

Анналена Бербок и ее муж Даниэль Холефляйш. Они выглядят весьма гармоничной парой

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок и ее муж Даниэль Холефляйш. Они выглядят весьма гармоничной парой

Анналена Бербок беседует с министром иностранных дел Панамы Джанаиной Тевани

Фото: IMAGO/Kira Hofmann/Global Look Press

Анналена Бербок беседует с министром иностранных дел Панамы Джанаиной Тевани

Анналена Бербок с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой на саммите НАТО в Вильнюсе. Костюмы в тон призваны подчеркнуть, что дипломаты на одной волне

Фото: IMAGO/Thomas Trutschel/photothek/Global Look Press

Анналена Бербок с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой на саммите НАТО в Вильнюсе. Костюмы в тон призваны подчеркнуть, что дипломаты на одной волне

Анналена Бербок на заседании бундестага. Министр решила подчеркнуть женственный образ, готовясь отвечать на каверзные вопросы депутатов

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок на заседании бундестага. Министр решила подчеркнуть женственный образ, готовясь отвечать на каверзные вопросы депутатов

Анналена Бербок в штаб-квартире ООН Нью-Йорке. Выглядит по-деловому и собранно

Фото: Florian Gaertner/photothek.de/Global Look Press

Анналена Бербок в штаб-квартире ООН Нью-Йорке. Выглядит по-деловому и собранно

Анналена Бербок и Уильям Дэвид Грессли, координатор гуманитарной помощи ООН в Йемене. Глава МИД ФРГ часто надевает на встречи деловые костюмы

Фото: IMAGO/Florian Gaertner/photothek/Global Look Press

Анналена Бербок и Уильям Дэвид Грессли, координатор гуманитарной помощи ООН в Йемене. Глава МИД ФРГ часто надевает на встречи деловые костюмы

Анналена Бербок на заседании кабинета министров выглядит весьма демократично

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок на заседании кабинета министров выглядит весьма демократично

Анналена Бербок на заседании парламентской группы своей партии «Зеленые»

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок на заседании парламентской группы своей партии «Зеленые»

Анналена Бербок посещает тренировку монгольских солдат в казармах Налайха. Она умеет выглядеть непринужденно в мужской компании

Фото: IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

Анналена Бербок посещает тренировку монгольских солдат в казармах Налайха. Она умеет выглядеть непринужденно в мужской компании

Анналена Бербок продвигает женскую повестку с министром иностранных дел Монголии Батмунх Батцэцэг

Фото: IMAGO/Thomas Trutschel/photothek/Global Look Press

Анналена Бербок продвигает женскую повестку с министром иностранных дел Монголии Батмунх Батцэцэг

Анналена Бербок узнает об урожае вишни от садовода Штефана Линдике на фруктовой ферме в Вердере. Министр умеет выходить не только в свет, но и в поля

Фото: Michael Bahlo/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок узнает об урожае вишни от садовода Штефана Линдике на фруктовой ферме в Вердере. Министр умеет выходить не только в свет, но и в поля

Анналена Бербок уверена, что женщины могут много достичь в деле миротворчества

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок уверена, что женщины могут много достичь в деле миротворчества

Анналена Бербок представляет Германию на международной арене с 2021 года

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок представляет Германию на международной арене с 2021 года

Анналена Бербок бодро шествует в федеральную канцелярию. Она вполне освоилась на посту

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок бодро шествует в федеральную канцелярию. Она вполне освоилась на посту