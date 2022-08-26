«Поставьте себя на место другого»: Бербок о запрете выдачи виз россиянам Глава МИД ФРГ Бербок призвала учитывать национальные особенности в ЕС при выдаче виз россиянам

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок в Twitter призвала учитывать национальные особенности стран — членов Европейского союза при обсуждении вопроса выдачи виз для граждан России. По ее словам, нельзя заявить, что тот или другой человек «совершенно прав», необходимо «поставить себя на место другого» и учитывать мнения представителей всех стран в ЕС.

Что касается виз, тут, как и в энергетических вопросах, в единой Европе имеем очень разные национальные ситуации. Поэтому для меня последовательным будет рассмотрение сейчас в ситуации вокруг виз очень разных национальных точек зрения, — написала Бербок.

По ее словам, территориальное расположение некоторых стран Европы напрямую влияет на их позицию. Так, например, мнение стран Балтии по этому вопросу отличается от точки зрения Германии.

Глава МИД подчеркнула, что итоговое решение по поводу выдачи виз россиянам будет вынесено по итогам заседания на встрече в Праге. В чешской столице главы МИД будут обсуждать очередной пакет санкций против России, который затрагивает в том числе выдачу шенгенских виз.

Мы найдем общеевропейское решение, которое предоставит достаточно пространства для разных национальных ситуаций, — заключила Бербок.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть границы для россиян на год, чтобы «увидеть результат». По его словам, эта мера для граждан РФ — самые значимые санкции и они начнут оказывать влияние на решения его российского коллеги Владимира Путина, что может положить конец конфликту. Позднее ряд стран ЕС согласились с заявлением украинского лидера и выразили готовность ввести визовый запрет.