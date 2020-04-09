Глава МИД Германии раскритиковал США за медленную реакцию на пандемию

https://static.news.ru/photo/b19ab592-7b22-11ea-98cf-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: Thomas Imo/photothek.net/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас подверг критике действия Соединённых Штатов в отношении пандемии коронавируса. Глава МИД ФРГ назвал реакцию американских властей «слишком медленной».

Критика главы немецкого внешнеполитического ведомства является очередным признаком напряжённости в отношениях между двумя государствами, отмечает Reuters.

В интервью Der Spiegel Маас отметил, что в Китае были предприняты «очень авторитарные меры», тогда как в Соединённых Штатах в течение длительного периода проблема вокруг коронавируса подавлялась.

Это две крайности, ни одна из которых не может быть моделью для Европы, — подчеркнул дипломат.

Маас добавил, что проблема с нехваткой защитных костюмов и масок в США могла быть вызвана агрессивной торговой политикой Вашингтона. Он выразил надежду на то, что власти Штатов пересмотрят свой подход к международным отношениям в свете коронавирусного кризиса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна уже достигла пика пандемии COVID-19. Он уточнил, что в некоторых регионах заболеваемость пошла на спад, писал NEWS.ru.