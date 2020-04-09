Глава МИД Германии раскритиковал США за медленную реакцию на пандемию

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас подверг критике действия Соединённых Штатов в отношении пандемии коронавируса. Глава МИД ФРГ назвал реакцию американских властей «слишком медленной».
Критика главы немецкого внешнеполитического ведомства является очередным признаком напряжённости в отношениях между двумя государствами,
В интервью Der Spiegel Маас отметил, что в Китае были предприняты «очень авторитарные меры», тогда как в Соединённых Штатах в течение длительного периода проблема вокруг коронавируса подавлялась.
Это две крайности, ни одна из которых не может быть моделью для Европы, — подчеркнул дипломат.
Маас добавил, что проблема с нехваткой защитных костюмов и масок в США могла быть вызвана агрессивной торговой политикой Вашингтона. Он выразил надежду на то, что власти Штатов пересмотрят свой подход к международным отношениям в свете коронавирусного кризиса.
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна уже достигла пика пандемии COVID-19. Он уточнил, что в некоторых регионах заболеваемость пошла на спад, писал NEWS.ru.
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