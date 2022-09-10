Глава МИД ФРГ Анналена Бербок 10 сентября прибыла в Киев, передает DPA. Это ее второй визит на Украину после начала спецоперации России. Глава внешнеполитического ведомства намерена встретиться с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Я приехала в Киев, чтобы показать, что украинцы могут и дальше полагаться на нас. Мы продолжаем поддерживать Украину, пока это необходимо — поставками оружия, гуманитарной и финансовой помощью, — сказала Бербок.
В столице Украины Бербок проведет переговоры с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Остальная часть программы изначально держалась в секрете из соображений безопасности.
В первый раз глава внешнеполитического ведомства Германии посетила Украину 10 мая. В Киев она приехала поездом. Бербок стала первым членом федерального правительства, прибывшим в столицу Украины с момента начала спецоперации России.
8 мая в Киев приехала председатель немецкого бундестага Бербель Бас. Целью ее поездки стали переговоры в украинской столице и почитание памяти жертв Второй мировой войны.